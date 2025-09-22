Özgür Özel yeniden genel başkan

CHP, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganıyla düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kurultayda 917 oy kullanıldı. Tek aday olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayına 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kurultayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’a ‘Erdoğan’ın Filistin hassasiyeti değil, Trump mecburiyeti var’ sözleri ile seslendi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 329

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.