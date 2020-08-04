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5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

50 kişi öldü, 2500 yaralı var: Beyrut Valisi, Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti!

04 Ağustos 2020, Salı 22:35
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Beyrut Limanı yakınlarında korkunç patlama

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanı: Patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı

Patlamada ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Patlama limanda patlayıcıların bulunduğu depoda meydan geldi 

Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi.

Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi. 

Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti 

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Ketaib Partisi Genel Sekreteri öldü

Bu arada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada öldü.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati cekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos'ta açıklayacağı duyurulmuştu.

Lübnan Başbakanı Diyab: Patlamanın sorumlularından hesap sorulacak

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin (Beyrut'taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak." açıklamasında bulundu.

Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. 

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Kalekenov yaralandı

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, "Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu." açıklamasında bulundu.

 

AA

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  • Halil Yanmaz

    5.8.2020 03:40:16

    İnancımıza göre hristiyan veya müslüman farketmeksizin, zor kullanarak öldürülen herkese şehit dendiğini biliyorum. Allah yaşamını yitiren herkese rahmetiyle muamele etsin inşallah. Burdaki sıkıntılı dünya hayatından çok daha iyi ve meşaggatsiz bir evreye geçtiler inşallah. Alla yakınlarına sabır nasip eylesin. Amin.

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