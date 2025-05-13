AB: Barış için bu fırsat değerlendirilmeli

Avrupa Birliği’nden (AB) terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Avrupa Komisyonu’nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni gazetecilere yaptığı açıklamada, AB’nin barış için “tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye” davet ettiğini söyledi. El Anouni, “Avrupa Birliği, Kürt meselesine siyasî çözüm amaçlayan, inandırıcı bir barış süreci başlatılmasını barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için olumlu bir adım olarak görmektedir” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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