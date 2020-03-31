"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2020 SALI - YIL: 51

AB, Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardım yapacak

31 Mart 2020, Salı 13:37
Avrupa Komisyonu koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardımda bulunacağını açıkladı.

Maske, gözlük, tanı testleri gibi sağlık ekipmanları için yapılan para yardımı kapsamında Arnavutluk (4 milyon euro), Kuzey Makedonya (4 milyon euro), Bosna-Hersek (7 milyon euro), Karadağ (3 milyon euro), Kosova (5 milyon euro) ve Sırbistan'ı (15 milyon euro) yardım alacak.

Söz konusu ülkeler Avrupa Birliği'ne üye olmayı planlıyor. Avrupa Birliği Sırbistan ve Karadağ ile müzakereler yürütüyor. Önümüzdeki aylarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile de müzakerelerin açılması bekleniyor.

Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiser Oliver Varhelyi yaptığı yazılı açıklamada," Avrupa tarihi bir krizle karşı karşıya bulunuyor ancak bu zor zamanda bile Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Batı Balkan ülkelerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brüksel, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya da toplam 140 milyon euro yardımda bulunacağını duyurdu.

NTV

Etiketler: AB, Batı Balkan, ülke, para yardımı
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis'e sahra hastanesi kuruluyor

    İstanbul'a giriş ve çıkışta uzun kuyruk oluştu

    DSÖ: Hasta değilseniz maske takmayın

    'Pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul'

    AB, Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardım yapacak

    Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

    Merkez Bankası ilave tedbirler açıkladı

    Türkiye'de 720 bin çocuk işçi var

    Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

    ABD'deki büyük mağazalar çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıyor

    Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi hakkında açıklama

    New York Valisi: 1 milyon sağlık çalışanına ihtiyacımız var

    Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 72 arttı

    Dolar artışta

    62 kurum ve kuruluşa ilave atama gerçekleştirilecek

    Doktorlar: 12 Nisan’a kadar evde kalalım

    Asıl mesele âdil yargılanma hakkı

    Vatandaşın işi ve aşı için tedbir alınsın

    AB’nin virüs imtihanı

    Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Doktorlar: 12 Nisan’a kadar evde kalalım
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Virüsü barış fırsatı yapalım
    Genel

    Asıl mesele âdil yargılanma hakkı
    Genel

    Beka zulümle değil, adaletle mümkün
    Süleyman KÖSMENE

    Susmak konuşmaktan çoğu zaman daha hayırlıdır
    Risale-i Nur'dan

    Musibete tevekkülle mukabele etmek
    Genel

    Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi hakkında açıklama
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl çetesi işbaşında
    Faruk ÇAKIR

    Gün, tedbir günü
    Nejat EREN

    Koronavirüs karantinacı mı, yoksa bir uyarıcı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.