AB, Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardım yapacak

Avrupa Komisyonu koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardımda bulunacağını açıkladı.

Maske, gözlük, tanı testleri gibi sağlık ekipmanları için yapılan para yardımı kapsamında Arnavutluk (4 milyon euro), Kuzey Makedonya (4 milyon euro), Bosna-Hersek (7 milyon euro), Karadağ (3 milyon euro), Kosova (5 milyon euro) ve Sırbistan'ı (15 milyon euro) yardım alacak.

Söz konusu ülkeler Avrupa Birliği'ne üye olmayı planlıyor. Avrupa Birliği Sırbistan ve Karadağ ile müzakereler yürütüyor. Önümüzdeki aylarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile de müzakerelerin açılması bekleniyor.

Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiser Oliver Varhelyi yaptığı yazılı açıklamada," Avrupa tarihi bir krizle karşı karşıya bulunuyor ancak bu zor zamanda bile Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Batı Balkan ülkelerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brüksel, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya da toplam 140 milyon euro yardımda bulunacağını duyurdu.