Dersini seç, Kur’ân’ı al

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2023 yılında hayata geçirilen “Dersimi Seçiyorum Kur’ân’ımı Alıyorum” projesi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de sürdürülecek.
Ankara - Mehmet Kara
Proje kapsamında, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta seçmeli ders olarak Kur’ân-ı Kerîm’i tercih eden öğrencilere Kur’ân-ı Kerîm ulaştırılacak. Bu eğitim öğretim döneminde 50 bin Kur’ân-ı Kerîm’in öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor. Dağıtımlar, müftülükler ve TDV şubeleri aracılığıyla gerçekleştilecek.
Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler, 14 Eylül-31 Ekim 2026 tarihleri arasında https://tdv.org/tr-TR/dersimiseciyorum-basvuruformu web başvuru formu üzerinden taleplerini iletebilecek.
Başvuruların ardından Kur’ân-ı Kerîm dağıtımlarının ise 15 Kasım 2026 tarihinden itibaren müftülükler ve TDV şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.