AB’den Ermenistan’a “sükûnet” çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istemesinin ardından taraflara sükuûnet çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan’daki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada, siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedildi. Ermenistan Anayasası’na göre, “silâhlı kuvvetlerin, siyasî konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği” hatırlatılan açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret edildi. Açıklamada, Ermenistan’daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükûnet çağrısında bulunuldu. AA

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