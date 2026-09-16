EPDK, iletim ek ücretini artırdı, faturalara da yansıyacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2027 yılında uygulanacak iletim ek ücretini, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,5’inden yüzde 0,7'sine çıkardı. Eski TEDAŞ Genel Müdür vekili Osman Nuri Doğan, “Sonuçta küçük bir miktar da olsa bu pay tüketiciye yansıyacak“ dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2027 yılında uygulanacak iletim ek ücretini, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,5’inden yüzde 0,7'sine çıkardı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2027'de uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin yüzde 0,7'si olacak. Bu ücret, halen yüzde 0,5 olarak uygulanıyor.

İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine dek EPDK hesabına yatırılacak. Karar, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

TÜKETİCİYE ETKİSİ

Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, ANKA’ya yaptığı açıklamada, bu bedelin TEİAŞ’ın, gelir tavanıyla ilgili olduğunu kaydederek, “TEİAŞ’ın, EPDK’ya ödeyeceği tutar binde 5’ten binde 7’ye çıkarıldı. Bu ek ücret, elektrik dağıtım bedelini oluşturan unsurlar arasında yer alan iletim bedeli içindeki bir tarife payıdır. Bu sebeple dağıtım bedelini küçük bir miktar da olsa artıracaktır. Sonuçta bu da tüketiciye yansıyacak” dedi. (ANKA)