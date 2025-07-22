Sıcaklıkta zirve bekleniyor

Meteoroloji’ye göre önce Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir’in zirveyi görmesi; Cumartesi günü ise Türkiye geneli haftanın en sıcak gününü yaşaması bekleniyor.

Geçtiğimiz Pazar, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece yükselerek mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını duyuran Meteoroloji, sıcaklıkların zirveyi göreceği iki günü açıkladı. Tahminlere göre Çarşamba günü İstanbul 37, Ankara 37, İzmir 39, Diyarbakır, Gaziantep civarı 43 dereceyi görecek. Cumartesi günü ise İstanbul 33, Ankara 35 dereceye gerilerken, İzmir 40, Diyarbakır ve Gaziantep civarının 46 dereceyi görmesi bekleniyor. Haber Merkezi

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