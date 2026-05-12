"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

AB, İsrail’e yaptırımda anlaştı

12 Mayıs 2026, Salı 19:21
AB dışişleri bakanları Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

AB dışişleri bakanlarının, Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda anlaşmaya vardığını kaydeden Kallas, “Bakanlar, Filistinlilere yönelik şiddet sebebiyle İsrailli yerleşimcilere de yaptırım uygulanmasına onay verdi” ifadesini kullandı. 

Kallas, “tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçilmesinin zamanının geldiğinin”, aşırıcılık ve şiddetin sonuçlarının olduğunun altını çizdi.

Fransız Bakan: Halledildi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, AB’nin Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli kuruluş ve yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldığını “Halledildi!” ifadeleriyle duyurdu. Barrot, Batı Şeria’daki “son derece ciddi ve kabul edilemez” eylemlerin acilen son bulmasını istedi.

“Aşırılıkçılık ve şiddetin sonuçları olur”

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise X hesabından yaptığı paylaşımda, “Aylar süren tıkanıklığın ardından, Budapeşte’de hükümetin değişmesi sayesinde AB bugün şiddet yanlısı İsrailli yerleşimciler ve yerleşimci örgütlerinin yanı sıra Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni ek yaptırımlar kararı aldı” bilgisini verdi. Belçika’nın uzun zamandır bu yaptırımları savunduğunu aktaran Prevot, “Bu yaptırımlar açık bir mesaj veriyor: aşırılıkçılık ve şiddetin sonuçları olur. Yasa dışı yerleşimler ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetindeki artış kabul edilemez ve iki devletli çözüm ihtimalini zedeliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu’dan AB’ye “ahlâkî iflas” suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararına tepki göstererek işgal altındaki Batı Şeria’nın Yahudîlere ait olduğunu iddia etti. Netanyahu, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarla “Avrupa’nın pis işlerini yaparken” AB’nin yaptırım kararıyla “ahlâkî iflasını” ortaya koyduğunu ileri sürdü. 

AA

