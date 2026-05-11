"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Demokratikleşme AB üyeliğini hızlandırır

11 Mayıs 2026, Pazartesi 02:04
TÜSİAD, AB ile ilişkilerde demokratikleşme ve reform sürecinin önemine dikkat çekerek, Türkiye-AB entegrasyonunun güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) sosyal medya üzerinden yayınlanan  açıklamasında, Avrupa’nın hızlanan jeopolitik, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, AB’nin gelecekteki rekabet gücü, güvenliği ve küresel etkisinin “daha iddialı ve kapsayıcı bir entegrasyon modeli” geliştirebilmesine bağlı olduğu ifade edildi. Türkiye’nin AB aday ülkesi, Gümrük Birliği ortağı ve NATO müttefiki olarak Avrupa’nın sanayi, ekonomi ve güvenlik mimarisinin “ayrılmaz bir parçası” olduğu belirtilen açıklamada, mevcut küresel şartlarda AB-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli uyuma dayanan stratejik bir çerçeveyle yeniden yapılandırılması gerektiği kaydedildi.

AB ile daha derin iş birliği çağrısı

Açıklamada, AB ile Türkiye arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi için şu başlıklar öne çıkarıldı: “-Sanayi ve teknoloji alanında daha derin entegrasyon sağlanmalı. -Savunma, inovasyon ve ileri teknolojiler alanında işbirliği geliştirilmeli. -Siyasî veya teknik ön koşullar olmaksızın Gümrük Birliği modernizasyonu süreci başlatılmalı: Gümrük Birliği modernizasyonu daha derin entegrasyon ve daha uyumlu bir ortak ekonomik gündem için gerekli hukukî ve düzenleyici zemini sağlayacaktır. -Ulaştırma, enerji ve dijitalleşme alanlarında daha güçlü bağlantılılık sağlanmalı. -AB-Türkiye politika koordinasyonunu güçlendirecek mekanizmalar canlandırılmalı.”

Reformlar entegrasyonu güçlendirir

TÜSİAD ayrıca, Türkiye’nin ekonomik, demokratik ve sosyal reform gündemindeki ilerlemenin, AB-Türkiye ilişkilerinde “daha tutarlı, etkili ve geleceğe dönük bir entegrasyon ortaklığının” temelini oluşturabileceğini belirtti. Açıklamanın sonunda, “Avrupa Günü, kalıcı ilerlemenin ancak vizyonun siyasî irade ve somut adımlarla desteklenmesi halinde mümkün olduğunu hatırlatmaktadır” ifadeleriyle, iş dünyasının AB-Türkiye entegrasyonuna katkı sunmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korsan İsrail'in 10 gün alıkoyduğu aktivist Barselona'ya ulaştı: 'Çantamı hazırlayıp yeniden arkadaşlarıma katılacağım'

    Demokratikleşme AB üyeliğini hızlandırır

    Fas ordusu: Kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

    Faiz yükü bütçeyi zorluyor

    Fatura TÜİK’e kesildi

    Ümmetin ihyâsı meşveret ve şûrâ ile olur

    Yeniden yargılama yolu açılmalı

    AKP, Öcalan’a statüye sıcak bakmıyor

    Barrack deport edilmeliydi

    Irak: İzinsiz yabancı askeri güç ve teçhizat bulunmuyor

    Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

    Hantavirüs vakalarının olduğu gemiden yolcular ülkelerine gönderiliyor

    Hantavirüs vakalı gemi tahliye ediliyor

    Hürmüz Boğazı’nda gerilim yeniden yükseldi

    Anneler fedakârlığın en büyük timsalidir

    Korsan İsrail'in zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri serbest bırakıldı

    'Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor'

    Pakistan-Hayber Pahtunhva eyaletinde intihar saldırısı: 15 polis öldü

    Putin: Uzun vadeli bir anlaşma için Zelenskiy ile görüşebilirim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fatura TÜİK’e kesildi
    Genel

    Faiz yükü bütçeyi zorluyor
    Genel

    Demokratikleşme AB üyeliğini hızlandırır
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Korsan İsrail'in 10 gün alıkoyduğu aktivist Barselona'ya ulaştı: 'Çantamı hazırlayıp yeniden arkadaşlarıma katılacağım'
    Genel

    Fas ordusu: Kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.