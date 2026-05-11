Demokratikleşme AB üyeliğini hızlandırır

TÜSİAD, AB ile ilişkilerde demokratikleşme ve reform sürecinin önemine dikkat çekerek, Türkiye-AB entegrasyonunun güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamasında, Avrupa’nın hızlanan jeopolitik, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, AB’nin gelecekteki rekabet gücü, güvenliği ve küresel etkisinin “daha iddialı ve kapsayıcı bir entegrasyon modeli” geliştirebilmesine bağlı olduğu ifade edildi. Türkiye’nin AB aday ülkesi, Gümrük Birliği ortağı ve NATO müttefiki olarak Avrupa’nın sanayi, ekonomi ve güvenlik mimarisinin “ayrılmaz bir parçası” olduğu belirtilen açıklamada, mevcut küresel şartlarda AB-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli uyuma dayanan stratejik bir çerçeveyle yeniden yapılandırılması gerektiği kaydedildi.

AB ile daha derin iş birliği çağrısı

Açıklamada, AB ile Türkiye arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi için şu başlıklar öne çıkarıldı: “-Sanayi ve teknoloji alanında daha derin entegrasyon sağlanmalı. -Savunma, inovasyon ve ileri teknolojiler alanında işbirliği geliştirilmeli. -Siyasî veya teknik ön koşullar olmaksızın Gümrük Birliği modernizasyonu süreci başlatılmalı: Gümrük Birliği modernizasyonu daha derin entegrasyon ve daha uyumlu bir ortak ekonomik gündem için gerekli hukukî ve düzenleyici zemini sağlayacaktır. -Ulaştırma, enerji ve dijitalleşme alanlarında daha güçlü bağlantılılık sağlanmalı. -AB-Türkiye politika koordinasyonunu güçlendirecek mekanizmalar canlandırılmalı.”

Reformlar entegrasyonu güçlendirir

TÜSİAD ayrıca, Türkiye’nin ekonomik, demokratik ve sosyal reform gündemindeki ilerlemenin, AB-Türkiye ilişkilerinde “daha tutarlı, etkili ve geleceğe dönük bir entegrasyon ortaklığının” temelini oluşturabileceğini belirtti. Açıklamanın sonunda, “Avrupa Günü, kalıcı ilerlemenin ancak vizyonun siyasî irade ve somut adımlarla desteklenmesi halinde mümkün olduğunu hatırlatmaktadır” ifadeleriyle, iş dünyasının AB-Türkiye entegrasyonuna katkı sunmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Ankara - Anka