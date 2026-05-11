Çocukların oyununu da işgal ettiler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çocukların futbol oynadığı sahayı istila etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Batı Şeria’nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Umm el-Hayr köyünde bir çocuk parkı Yahudi yerleşimcilerin istilasına uğradı. Futbol sahasını işgal eden Yahudi yerleşimciler, Filistinli çocukların sahada oyun oynamasına müsaade etmedi. İsrail’in yıkım tehdidi altındaki parkta futbol oynamak isteyen küçük çocukları engelleyen gaspçı İsrailliler, ayrıca İbranice sloganlar attı. Görüntülerde yere oturan Filistinli çocuklar, parkı ele geçiren gaspçı Yahudi yerleşimcileri sadece izledi. AA

