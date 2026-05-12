"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

12 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Gazze'den 72 Filistinli üniversite öğrencisini 'üniversite koridoru' ile ülkesine transfer etti

12 Mayıs 2026, Salı 10:16
İtalya Dışişleri Bakanlığı, 72 Filistinli öğrencinin İtalya ve San Marino'daki üniversitelerde eğitim görmesi için Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin girişimiyle hayata geçirilen ve 'üniversite koridoru' olarak anılan operasyon kapsamında Gazze'den çıkarılan 72 öğrencinin bu akşam Ürdün'ün başkenti Amman'a varmasının beklendiği, buradan da yarın İtalya'ya getirilecekleri belirtildi.

Açıklamada, 72 öğrenciden 2'sinin San Marino, kalanın da farklı şehirlerdeki 21 İtalyan üniversitesinde eğitim görecekleri aktarıldı.

"Üniversite koridoru" programının amacının, öğrencileri Gazze Şeridi'nden çıkararak İtalya'daki üniversitelerde eğitim almalarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bugünkü operasyonla İtalya’nın girişimleri neticesinde Eylül 2025’ten bu yana Gazze’den tahliye edilen öğrenci sayısının 229’a yükseldiği; geçen yılın eylül-aralık döneminde gerçekleştirilen 4 operasyonda 157 öğrencinin transfer edildiği bilgisi de paylaşıldı.

"İtalya, eğitim hakkına verdiği desteği teyit ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tajani de "Bu üniversite koridoruyla Filistinli gençlere gelecek, eğitim ve güvenlik açısından somut bir fırsat sunmaya devam ediyoruz. İtalya, Gazze’deki sivil halka yönelik insani yardım taahhüdünü ve böylesine dramatik bir ortamda eğitim hakkına verdiği desteği teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

