Batı Şeria'da haftada en az bir çocuk öldürülüyor

UNICEF Sözcüsü James Elder, işgal altındaki Batı Şeria'da, Ocak 2025'ten bu yana 70 çocuğun öldürüldüğüne dikkati çekerek, bunun da haftada ortalama en az bir çocuğun öldürülmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in işgali ve saldırıları altında bulunan Batı Şeria ile Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da çocukların vurulduğunu, bıçaklandığını ve biber gazına maruz kaldığını belirten Elder, buradaki İsrail saldırıları ve artan yasadışı yerleşimci saldırılarının Filistinli çocukları öldürdüğünü ve sakat bıraktığını kaydetti.

James Elder, Batı Şeria'daki çocukların devam eden şiddet nedeniyle dayanılmaz bir bedel ödediğini söyleyerek, "Ocak 2025'ten bu yana yaklaşık 70 çocuk öldürüldü. Bu, haftada ortalama en az bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor. Çoğunluğu gerçek mermiyle olmak üzere 850 çocuk daha yaralandı." bilgisini paylaştı.

"Gazze'de ateşkes boyunca 229 çocuk öldürüldü"

Bütün bunların yasa dışı yerleşimci saldırılarının tarihi seviyelerinin ortasında gerçekleştiğine değinen Elder, Mart 2026'da, son 20 yılda yerleşimci saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Elder, "(Batı Şeria'da) Saldırıların giderek daha koordineli hale geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Batı Şeria'daki Filistinli çocukların tutuklanması ve gözaltına alınmasında da keskin bir artış olduğunu vurgulayan Elder, 347 çocuğun, iddia edilen güvenlikle ilgili suçlar nedeniyle gözaltında tutulduğuna ve bunun son 8 yılın en yüksek sayısı olduğuna işaret etti.

Gazze'de de çok sayıda uzuv kaybı yaşayan çocuğun protezden mahrum bırakıldığını kaydeden Elder, "Gazze'de on binlerce hayat değiştiren yaralanma yaşayan çocuk tedavi ve rehabilitasyona erişemiyor." dedi.

James Elder, Gazze'de Ekim 2025'teki ateşkes anlaşmasından bu yana BM'nin en az 229 çocuğun öldürüldüğünü ve 260 çocuğun yaralandığını belgelediğini aktardı.