"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Batı Şeria'da haftada en az bir çocuk öldürülüyor

12 Mayıs 2026, Salı 19:29
UNICEF Sözcüsü James Elder, işgal altındaki Batı Şeria'da, Ocak 2025'ten bu yana 70 çocuğun öldürüldüğüne dikkati çekerek, bunun da haftada ortalama en az bir çocuğun öldürülmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in işgali ve saldırıları altında bulunan Batı Şeria ile Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da çocukların vurulduğunu, bıçaklandığını ve biber gazına maruz kaldığını belirten Elder, buradaki İsrail saldırıları ve artan yasadışı yerleşimci saldırılarının Filistinli çocukları öldürdüğünü ve sakat bıraktığını kaydetti.

James Elder, Batı Şeria'daki çocukların devam eden şiddet nedeniyle dayanılmaz bir bedel ödediğini söyleyerek, "Ocak 2025'ten bu yana yaklaşık 70 çocuk öldürüldü. Bu, haftada ortalama en az bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor. Çoğunluğu gerçek mermiyle olmak üzere 850 çocuk daha yaralandı." bilgisini paylaştı.

"Gazze'de ateşkes boyunca 229 çocuk öldürüldü"

Bütün bunların yasa dışı yerleşimci saldırılarının tarihi seviyelerinin ortasında gerçekleştiğine değinen Elder, Mart 2026'da, son 20 yılda yerleşimci saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Elder, "(Batı Şeria'da) Saldırıların giderek daha koordineli hale geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Batı Şeria'daki Filistinli çocukların tutuklanması ve gözaltına alınmasında da keskin bir artış olduğunu vurgulayan Elder, 347 çocuğun, iddia edilen güvenlikle ilgili suçlar nedeniyle gözaltında tutulduğuna ve bunun son 8 yılın en yüksek sayısı olduğuna işaret etti.

Gazze'de de çok sayıda uzuv kaybı yaşayan çocuğun protezden mahrum bırakıldığını kaydeden Elder, "Gazze'de on binlerce hayat değiştiren yaralanma yaşayan çocuk tedavi ve rehabilitasyona erişemiyor." dedi.

James Elder, Gazze'de Ekim 2025'teki ateşkes anlaşmasından bu yana BM'nin en az 229 çocuğun öldürüldüğünü ve 260 çocuğun yaralandığını belgelediğini aktardı.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna ordusu 8-11 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi 30 bin 383 kez ihlal etti

    "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız"

    İnsanları filmlerle kandırıyorlar

    Batı Şeria'da haftada en az bir çocuk öldürülüyor

    AB, İsrail’e yaptırımda anlaştı

    Şehirler arası seyahat eden yolcu da şoför de dertli

    Uluslararası Af Örgütünden Eurovision açıklaması

    77 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı davasında karar

    Gazze'den 72 Filistinli üniversite öğrencisini 'üniversite koridoru' ile ülkesine transfer etti

    Kaçırılan aktivist Seyf Ebu Kişk İsrail'e karşı yasal işlem başlatacak

    İsraillilerin 15 Mayıs'ts Mescid-i Aksa'ya girmesi için izin istediler

    Karantinadaki İspanyol yolculardan birinin hantavirüs testi pozitif çıktı

    7 Ekim'e karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası onaylandı

    Rodriguez: Böyle bir şey asla kabul edilemez, tarihimiz bizi bir koloni değil

    Lassa ateşi salgını nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

    Batı Şeria'daki "stratejik bölgeleri ilhak etme" planını açıkladı

    Trump: Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşünüyorum

    Hak, hukuk ve hayat kalitesi açısından AB’ye bizim ihtiyacımız var

    Hukuk susamaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hak, hukuk ve hayat kalitesi açısından AB’ye bizim ihtiyacımız var
    Genel

    Demokrasinin kimyası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze'den 72 Filistinli üniversite öğrencisini 'üniversite koridoru' ile ülkesine transfer etti
    Genel

    Trump: Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşünüyorum
    Genel

    İsraillilerin 15 Mayıs'ts Mescid-i Aksa'ya girmesi için izin istediler
    Genel

    Rodriguez: Böyle bir şey asla kabul edilemez, tarihimiz bizi bir koloni değil
    Genel

    Kaçırılan aktivist Seyf Ebu Kişk İsrail'e karşı yasal işlem başlatacak
    Genel

    7 Ekim'e karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası onaylandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.