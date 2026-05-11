"Zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tutuyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tuttuklarını belirterek, söz konusu tesise herhangi bir erişim girişimi halinde askeri müdahalede bulunacakları tehdidinde bulundu.

Amerikalı gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği mülakatta, İran'a yönelik soruları cevaplayan Trump, ABD'nin, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin bir soruya, "Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar." yanıtını verdi.

Trump, uranyumun bulunduğu yer için "Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız." diye konuştu.

İran'ın "askeri olarak yenildiğini" savunan Trump, ABD'nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran'ın yeniden inşasının 20 yıl süreceğini iddia etti.

Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soru üzerine ise "Boğaza ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık." ifadesini kullandı.

Birçok NATO ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nı kullandığına işaret eden Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde niteleyerek, İran'a karşı ABD'nin yanında yer almamalarını da eleştirdi.

Trump, İran konusunda eski ABD başkanlarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını savunarak, kendinden önceki ABD başkanlarını eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi.

Donald Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi." ifadesini kullandı.

O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini hatırlatan Trump, "Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar." mesajını paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden'ın, Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.