"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Hak, hukuk ve hayat kalitesi açısından AB’ye bizim ihtiyacımız var

12 Mayıs 2026, Salı 00:46
Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye’nin AB sürecinden uzaklaşmasının ekonomi, hukuk ve hayat kalitesi açısından kayıp olduğunu belirterek, yeniden müzakere sürecine dönülmesi çağrısı yaptı.

Yazar Mustafa Karaalioğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerini ele aldı. Karar’da yazdığı “AB’nin mi bize, bizim mi AB’ye ihtiyacımız var?” başlıklı yazısında Karaalioğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin uzun süredir buzdolabında olduğunu ifade ederek, “Böyle olmasında AB’nin kusuru, eksikliği ve hatta kötü niyeti vardır. Ama sonuçta müzakere sürecinin bile Türkiye’yi ekonomik ve siyasî açıdan ne kadar büyüttüğünü ve itibar kazandırdığını hatırlayacak olursak Avrupa’nın hatalarına takılıp kalmak anlamsızlaşıyor” dedi.

AB ekonomide de hukukta da vazgeçilmez

AB üyeliğinin, bizim için gerekli, faydalı ve Ankara Kriterleri’yle asla ikame edilemeyecek bir imkan olduğuna dikkat çeken Karaalioğlu, “Nitekim, ilişkilerin buzdolabında olmasına rağmen Türkiye’nin ihracatının yarıya yakını hâlâ Euro bölgesiyledir. AB, ekonomi açısından vazgeçilmezdir. Hukukî, siyasî açıdan veya insan hakları yahut hayat kalitesi açısından ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ise söylemeye gerek yoktur. AB ile ilişkilerin yavaşlamasını fırsat bilip, bu fırsatı değerlendirerek iyice hukuk ve demokrasi kriterlerinden uzaklaştıktan sonra geldiğimiz nokta ortadadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye yüzünü Avrupa’ya dönmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır…” sözlerini hatırlatan Karaalioğlu, şunları söyledi: “AB, ihtiyaç duyduğu bütün ülkeleri, küçük büyük demeden birliğe üye yaparken, Türkiye’ye neden hâlâ ihtiyaç duymadıklarını anlamak zorundayız. Erdoğan, en azından AB’nin bize ihtiyacı olduğu konusunda haklı ama Türkiye’nin AB kriterlerinden geri gidişini kabul etmeden bu haklılığın faydası olmaz. Kimin kime ihtiyacı olduğu önemli değil. Önemli olan AB’den alacağımızı tahsil etmeyi daha fazla geciktirmemektir. Yeniden müzakere süreci için atılacak her adım Türkiye için etkisi en hızlı hissedilecek yatırımdır. Deneyip görmüştük, tekrar deneyelim yeniden görelim.”

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

