Ukrayna ordusu 8-11 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi 30 bin 383 kez ihlal etti

12 Mayıs 2026, Salı 19:36
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-11 Mayıs tarihlerinde ilan edilen geçici ateşkesi 30 bin 383 kez ihlal ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı doğrultusunda, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesin 8 Mayıs'ta başladığı ve 11 Mayıs'ta sona erdiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus ordusunun bu süreçte ateşkese uyduğu ve bulundukları pozisyonlarda kaldıkları kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçları (İHA) ve topçularının ateşkese rağmen Rus birliklerinin pozisyonlarına saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, "Ateşkes süresince özel askeri operasyon bölgesinde toplam 30 bin 383 kez ateşkes ihlali kaydedildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Rus birliklerinin, ateşkes ihlallerine karşılık verdiği, ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Ateşkes süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askerin değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini duyurmuştu.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

