Şehirler arası seyahat eden yolcu da şoför de dertli

Osmaniye’de otobüs şoförleri ve vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ulaşımı zorlaştırdığını ifade ettiler.

Otobüs şoförü Osman Çiçek ise geçen sene 600-650 lira civarında olan Osmaniye-Antalya bilet fiyatlarının mazot fiyatlarındaki artış sebebiyle bu sene 1100-1200 liraya yükseldiğini bildirdi. Çiçek, “Mesela bu sabah Antalya’dan buraya kadar yalnızca 6 kişiyle geldim. Hepsi kar olsa ne olacak?” dedi. Bir vatandaş ise şunları söyledi: “Taşıma sektörü mazota gelen zamlardan zor durumda. Ben çok seyahat eden biriyim, batan çok firma oldu. Ülkemizdeki ekonomik durumu göz önüne alırsak, asgarî ücretle çalışan çok yüksek bir kesim olduğunu düşünürsek fiyatlar insanları bunaltabiliyor. İşin daha doğrusu bunu çok suiistimal eden firmalar da var, hepsi demeyelim. Bunu fırsatçılığa çeviren firmalar da var, onlara rastlıyoruz, görüyoruz. Keşke olmasa.”

Osmaniye - Anka