"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

12 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Lassa ateşi salgını nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

12 Mayıs 2026, Salı 09:22
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısının 190'a çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen, vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişelerin sürdüğü belirtildi.

Geçen yıl 190 kişi ölmüştü

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi ölmüştü.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

AA

