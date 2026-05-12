Uluslararası Af Örgütünden Eurovision açıklaması

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail’in bu yıl Viyana’da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genel Sekreter Callamard, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), Rusya’ya yaptığı gibi İsrail’i Eurovision’dan men etmemesini “korkaklık” ve “bariz bir çifte standart” diye nitelendirdi. Callamard, “EBU, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği vahşi suçların bir bedeli olduğunu açıkça belirtmek yerine, Gazze’de soykırım, yasa dışı işgal ve apartheid uygulamaya devam etmesine rağmen İsrail’e bu uluslararası sahneyi sunuyor. Eurovision Şarkı Yarışması’nın hoşgörüsüzlükten, nefret söyleminden ve ayrımcılıktan arınmış olma gibi değerlerine EBU ihanet etmektedir. Ayrıca, İsrail’in katılımı nedeniyle yarışmadan çekilen İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda’daki üyelerinin protestolarını da görmezden gelmektedir. Sonuçta, EBU insanlığa ihanet etmiştir” ifadelerini kullandı. Viyana - aa

İsrail, Eurovision’u ‘yumuşak güç’ aracına çevirdi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), İsrail’in dünyanın en çok izlenen kültürel etkinliklerinden biri olan Eurovision Şarkı Yarışması’nı nasıl bir “yumuşak güç” aracına dönüştürdüğünü gözler önüne seren çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Habere göre İsrail hükümeti, Gazze’deki savaşın gölgesinde zedelenen uluslararası imajını düzeltmek için Eurovision’daki halk oylamalarını manipüle etmek amacıyla 1 milyon dolardan fazla para harcadı. Gazeteye göre yarışma, İsrail için sadece bir müzik şöleni değil, Birleşmiş Milletler’in soykırım suçlamalarına ve Filistin devletinin tanınmasına karşı uluslararası desteği toplama fırsatı olarak görüldü. Gazetenin oylama verileri üzerinde yaptığı analiz, bu kampanyanın yarışma sonuçlarını doğrudan etkilediğini ispatladı.

