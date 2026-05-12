İnsanları filmlerle kandırıyorlar

İranlı yönetmen Mecid Mecidi, bugünün dünyasında çatışmaların yalnızca silahla değil, anlatılar ve algılar üzerinden de yürütüldüğünü söyledi.

Mecidi şunları kaydetti: “Bizler bugüne kadar kimin haklı, kimin haksız olduğunu hikâyeler üzerinden okumaya çalışıyorduk. Hikâyeyi yazanlar Batı medyası olduğu için, bizler kaynaklardan ve medyadan Filistin ile İran halkının terörist, saldırgan ve vahşi olduğunu okuyor, görüyorduk. Ama son birkaç yıl bize gerçek katillerin o hikâyeyi yazanlar olduğunu kanıtladı. Gerçek teröristlerin Filistin veya İran halkı değil, tersine hem İran’a hem de Gazze’ye, Filistin’e saldıranlar olduğunu gösterdi. Zamanımız artık hikâyelerin savaşıdır, kimin hikâyeyi yazdığı, kimin hikâyeyi doğru yorumladığı ve karşı tarafa sunduğu bir zamandayız.”

Holokost filmleriyle meşruiyet üretiliyor

Batı’nın sinema üzerinden kurduğu hegemonyaya da dair usta yönetmen, “Bilindiği gibi İsrail, neredeyse her yıl Nazilerin Yahudîlere yaptığı zulüm ve Holokost ile ilgili en az iki film yapıyor. Bütün dünyaya aslında kendilerinin mazlum olduğunu, antisemitizmin sürdüğünü ve savunma haklarının hala kendilerinde olduğunu anlatan filmler çekip dünyayı bununla şekillendiriyorlar. Halbuki hepimiz biliyoruz ki dünya üzerindeki milyarlarca insanı bu filmlerle ve hikâye anlatımlarıyla sömürenler gerçek anlamda kendileridir” ifadelerini kullandı.