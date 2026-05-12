İsraillilerin 15 Mayıs'ts Mescid-i Aksa'ya girmesi için izin istediler

İsrail'de 9 bakan ve 13 milletvekili, Doğu Kudüs'ün işgal yıl dönümü gerekçesiyle Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin 15 Mayıs Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi için polise başvuruda bulundu.

İsrail'deki aşırı sağcı "Beyadenu for the Temple Mount" örgütü tarafından yayımlanan mektupta, İbrani takvimine göre Doğu Kudüs'ün 1967'de işgalinin yıl dönümüne denk gelen 15 Mayıs Cuma günü Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi istendi. Başta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi üyeleri olmak üzere imzacı bakanlar arasında Savunma Bakanı Yisrael Katz, Adalet Bakanı Yariv Levin, Sağlık Bakanı Haim Katz, Enerji Bakanı Eli Cohen, İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Spor Bakanı Miki Zohar, Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel ile Maliye Bakanlığında görevli Bakan Zeev Elkin yer aldı. Mektupta ayrıca Likud'dan 10 milletvekili ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinden 3 milletvekilinin imzası bulunuyor. İbrani takvimine göre 15 Mayıs, 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümüne denk geliyor. Filistinliler ise İsrail’in kurulduğu ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği 15 Mayıs 1948’i “Büyük Felaket” (Nekbe) olarak nitelendiriyor. AA

