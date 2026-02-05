AB: İsrail öldürmeyi bırakmalı

AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail’in Gazze’de saldırılarını sürdürdüğünü belirterek “İsrail sivilleri öldürmeyi bırakmalı” ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close’un ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Gazze’de çektiği fotoğrafların yer aldığı “Gazze: Onların Gözünden” sergisinin açılışında konuştu. Gazze’ye giren yardımların yeterli olmadığını söyleyen Lahbib, “Geçen Ekim ayında ateşkes başladığından bu yana yüzlerce insan öldürüldü ve dürüst olmak gerekirse Gazzelilerin ölmeye devam etmesiyle buna ateşkes demek zor” dedi. Lahbib, “İsrail sivilleri öldürmeyi bırakmalı” diyerek tüm tarafları taahhütlerine uymaya çağırdı.

Filistinliler olmadan Filistin konuşulamaz

AB Komisyonu üyesi Lahbib, “Gelecekte hepimizin çok istediği ‘barış’tan bahsediyoruz. Biz Avrupa’da ‘Ukraynalılar olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey söylenemez’ diyoruz. Öyleyse Filistinliler de olmadan Filistin hakkında hiçbir şey düşünmemeliyiz” değerlendirmesini yaptı. İsrail’in UNRWA’nın çalışması üzerindeki tüm engelleri kaldırması gerektiğini vurgulayan Lahbib, AB’nin UNRWA’ya siyasî ve malî desteğini sürdüreceğinin altını çizdi.