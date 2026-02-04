“Rakamlarda ahlâk sorunu var”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmede bulundu:

Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: Yıllık %30,65 - Ocak: %4,84 - ENAG: Yıllık 53,42 - Ocak: %6,32 “Enflasyonu Aralık’ta düşük gösterip Ocak’ta emekliyi açlığa mahkum etmezseniz İngiliz işgaline uğramazsınız. TÜİK’in algıları yerine gerçek enflasyonu açıklarsanız emekli için Gabar’dan gelecek petrolü beklemek zorunda kalmazsınız. Kâğıt üstündeki rakamlarda değil de çarşıda pazarda yaşarsanız, 500 bin lira vekil maaşı yetmiyor demezsiniz. TÜİK’in rakamlarındaki ahlâk sorunu, Türkiye’nin enflasyon sorunundan daha büyük.”

Okunma Sayısı: 201

