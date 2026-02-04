"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

'Ruslar bir kez daha Amerika'nın çabalarını hiçe saydı'

04 Şubat 2026, Çarşamba 08:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin enerji altyapısına yönelik hava saldırılarıyla bir haftalık "enerji ateşkesi"ni ihlal ettiğini belirterek, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." dedi.

Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

 

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, ülkedeki enerji altyapısının hedef alındığını aktardı.

 

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları bir haftalığına durdurma kararı aldığını ifade eden Zelenskiy, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, "Bu (enerji ateşkesi) aslında cuma gecesi başladı ve bize göre bugün Ruslar sözlerini tutmadı." diye konuştu.

Rusya'nın hava saldırıları konusunda ABD tarafını bilgilendireceklerini söyleyen Zelenskiy, "Eğer ABD tarafından benzer öneriler yine yapılırsa, gerilimi azaltma adımlarını kesinlikle destekleyeceğiz." dedi.

"Kimse pes etmeyecek"

Ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gelecek günlerde yapılacak üçlü müzakerelere de değindi.

Zelenskiy, diyalog için hazır olduklarını ve üçlü müzakereler sırasında da "Rusya tarafının ne gibi tavizler vermeye hazır olduğunu duymak istediklerini" vurgulayarak, "Müzakere heyetimiz bence bir diyalog arayışında olmamız gerektiğini biliyor, ama kimse pes etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diplomasi kazansın

    İspanya Endülüs'de yağış için "kırmızı alarm" verildi

    ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdi

    Guterres: Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır

    'Ruslar bir kez daha Amerika'nın çabalarını hiçe saydı'

    İspanya da 16 yaşın altına sosyal paylaşım ağlarını yasaklayacak

    'Şu anda İran'la müzakere ediyoruz'

    Egzoz emisyon ölçümünü ihmal etmeyin!

    Enflasyon oyunları: Aralık: 0,89 - Ocak: 4,84

    “Rakamlarda ahlâk sorunu var”

    İran-ABD görüşmeleri bu hafta sonuna doğru gerçekleşecek

    Ardahan'da eğitime 1 gün ara

    CENTCOM: İran'a ait bir İHA'yı düşürdük - İran medyası: İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

    'Ukrayna için sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak'

    Japonya'da kış şiddetli geçiyor: Ölü sayısı 30'a yükseldi

    Libya basını: Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

    Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi transfer etti

    Abime hangi enflasyonu vereyim?

    Pahalılık dünya ortalamasının 9 katı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kalemiyle de şifaya vesile olan Hekim: Prof. Dr. Kenan Taştan yâd ediliyor
    Genel

    Enflasyon oyunları: Aralık: 0,89 - Ocak: 4,84
    Genel

    “İnşirah Zamanı” Bursa’da konuşuldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Libya basını: Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
    Genel

    “Rakamlarda ahlâk sorunu var”
    Genel

    Egzoz emisyon ölçümünü ihmal etmeyin!
    Genel

    CENTCOM: İran'a ait bir İHA'yı düşürdük - İran medyası: İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi
    Genel

    İran-ABD görüşmeleri bu hafta sonuna doğru gerçekleşecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.