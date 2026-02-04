Diplomasi kazansın

ABD ile İran arasında gerilimi düşürmeyi hedefleyen diplomasi trafiği hızlanırken, İstanbul’da yapılması beklenen görüşmeler müzakere umudunu güçlendiriyor.

ABD ve İran’dan üst düzey yetkililerin, iki ülke arasındaki gerilimi düşürmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında Cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. ABD merkezli The New York Times’da yer alan habere göre, bölgedeki üç mevcut yetkili ile planlamaya aşina eski bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin bir araya gelmesinin öngörüldüğü belirtildi. Toplantıya ayrıca Türkiye, Katar ve Mısır’dan üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor.

ABD-İran hattında nadir temas ihtimali

Yetkililerin, basına konuşma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin gizli kalması şartıyla bilgi verdiği kaydedildi. Kaynaklar arasında bir Arap yetkili, bir bölgesel yetkili, üst düzey bir İranlı yetkili ve eski bir İranlı diplomatın bulunduğu ifade edildi. Beyaz Saray yetkilileri ise konuya ilişkin yöneltilen sorulara henüz cevap vermedi. Haberde, görüşmelerin gerçekleşmesi halinde bunun, Trump’ın askerî tehditleri ve İran yönetiminin talepleri reddetmesinin iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiği bir dönemde, ABD ile İran arasında nadir görülen yüz yüze temaslardan biri olacağına dikkat çekildi.

Ankara - Anka

Pezeşkiyan: Adil müzakerelere her zaman hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin başlaması için Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye talimat verdiğini duyurdu. X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Pezeşkiyan, ölgedeki dost devletlerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere teklifine cevap verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarına işaret ederek, “Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı’na talimat verdim” ifadelerini kullandı.

İstanbul - aa

Erakçi: Diplomasinin sonuçlarını yakında görürüz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, diplomasiye hazır olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı, “Bugün diplomasiden söz edenler onlardır. Gerçi biz de her zaman karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilmesi şartıyla diplomasiye hazırdık. İran halkıyla saygı çerçevesinde konuşulmalıdır. Diplomasiye hazırız fakat diplomasinin de kendine özgü ilkeleri vardır. Umarım (diplomasinin) sonuçlarını yakında görürüz” dedi.

İstanbul - aa