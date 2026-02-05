Emekliler: Cevabımız sandıkta olacak

​Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin konuştu.

Karahan, “Emeklileri adeta diri diri mezara gömdüler, yetmezmiş gibi üzerine koca bir taş koydular. Biz emekliler, bizi yok sayan ve unutmaya çalışanları unutmayacağız. Bunun cevabı sandıkta olacak. Erdoğan’ın simit hesabı piyasalarda, internet sitelerinde manşet manşet dolaşıyor. Ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Bu simit hesabı ne oldu? Bugün bu hesabı nasıl görüyor ve geçmişte yaptığı simit hesabının bugün cevabını verebiliyor mu?” dedi. Tüm Bel Sen Rize Şube Başkanı Ömer Salih Erol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Seyyanen zamların taban aylığa yansıtılacağını söylediniz, söz verdiniz, yerine getirmediniz. Halkın söylediklerine kulak verin.”

Ankara - Anka