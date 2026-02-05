Yardım tırları açıklanandan az

Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’ne insanî yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve bölgeye giren yardım tırlarının sayısının açıklanan rakamların çok altında olduğunu bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze’nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğuna işaret ederek, çadırlarda yaşayan zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti. Bu çadırların Filistinlileri ne soğuktan ne de yağmurdan koruyabildiğini vurgulayan Kasım, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlâl ederek yakıt ve gaz girişine de yalnızca çok sınırlı ölçüde izin verdiğini kaydetti. AA

