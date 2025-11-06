AB yolu hukukla açılır

AB’nin 2025 Türkiye raporunda, Türkiye’nin Birliğe uyum sürecinin hukukun üstünlüğü ve hür basının güçlendirilmesi yönündeki adımlarla ilerleyebileceği vurgulandı.

TÜRKİYE ADIM ATMALI - ADAY ÜLKE, KİLİT ORTAK

Avrupa Komisyonu yıllık Genişleme Paketini kabul ederek, genişleme ortaklarının son on iki ayda kaydettiği ilerlemelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, aday ülkeler Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova’ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2025 Genişleme Raporu hakkında basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin önemine değinen Kallas, “Türkiye, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak olmaya devam ediyor” dedi. Kallas, üyelik müzakerelerinin fiilen dondurulmuş olmasının Türkiye’den kaynaklandığını söyledi.

2018’den beri durma noktasında

AB Komisyonunun Genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, AB üyelik sürecinde Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna’nın en fazla yol kaydeden aday ülkeler olduğunu bildirdi. Türkiye’de demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklara saygıyla ilgili eleştirilerde bulunan Kos, Türkiye’yle katılım müzakerelerinin 2018 yılından bu yana durma noktasında kaldığını hatırlattı. Raporda “Türkiye, birçok ortak çıkar alanında AB’nin aday ülkesi ve kilit ortağı olmaya devam etmektedir” ifadesi kullanıldı.

Kamu yönetimi son derece siyasallaştı

AB’nin raporunda öne çıkan başlıklar şu şekilde: “Kamu yönetimi son derece siyasallaşmış durumda. AİHM’in bazı kararları uygulanmadı ve bazı mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddediyor. Yolsuzluğun önlenmesi için bir çerçeve oluşturulmadı. İlk kez, görevdeki bir siyasî parti başkanı kamuya açık konuşması sebebiyle yargılandı. Türkiye, dış politikasını uyumlaştırma konusunda az siyasî irade gösteriyor. Türkiye, Suriye’deki etkinliğini önemli ölçüde artırdı. CHP artan sayıda dava ile karşı karşıya. Türkiye vize politikasını AB politikasıyla daha fazla uyumlu hale getirmeli.

Ankara - Anka