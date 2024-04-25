"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı

25 Nisan 2024, Perşembe
TÜRKİYE’NİN ZAYIF İNSAN HAKLARI KARNESİ, OTORİTERLEŞME VE EKONOMİK FAKTÖRLER, AB İLE YAPILAN GÖÇ ANLAŞMASININ ALTINI OYUYOR.

MUHALEFETE BASKI - HUKUKTA GERİLEME

BAZILARI AKSİNİ DÜŞÜNSE DE TÜRKİYE’Nİ AVRUPA BİRLİĞİ’NE TAM ÜYELİĞİNİN HEM MİLLET HEM DE MEMLEKET MENFAATİNE OLDUĞUNUN DELİLLERİ DAHA FAZLADIR.

Avrupa Birliği’nin (AB) mali kaynaklarının gerektiği gibi yönetilip yönetilmediğini denetleyen Avrupa Sayıştayı, AB ve Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göç anlaşmasını değerlendiren bir rapor yayınladı. Kurumun 24 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna duyurduğu raporda, Türkiye’nin ‘zayıf insan hakları karnesi ile ekonomik faktörlerin göç anlaşmasının etkisinin altını oyduğu’ yorumuna yer verildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre, raporu hazırlayan AB denetçileri, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan başarısız darbe girişiminden bu yana ‘Türkiye’nin otoriterleşmesini’ ve ‘muhalefete yönelik baskısını’ göz önünde bulundurarak, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının imzalanan 6 milyar euroluk anlaşmanın öngördüğü şekilde projeleri hayata geçirme yetisi konusunda endişelerini dile getirdi.

STK’LAR ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN HEDEF ALINDI

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterme şartları ve durumunun 2015 yılından bu yana sürekli kötüleştiği değerlendirmesini yapan Avrupa Sayıştayı, bu durumun darbe girişimi bağlamında daha da şiddetlendiği ve STK’lerin çeşitli yasal düzenlemeler üzerinden hedef alındığı yorumunda bulundu. Sayıştay, Türkiye’de kötüleşen ekonomik durumla Ankara’nın ‘hukukun üstünlüğü ve temel haklar’ konularındaki geriye gidişine işaret ederek, bu bağlamda AB yardımını yönetmenin zorluğuna işaret etti. Raporda, Avrupa Komisyonu’nun maliyetler konusunda yeterli bir analiz yapmadığı ve yardım sona erdiğinde ne olacağının net olmadığı ifade edildi. Raporu hazırlayan denetçilere öncülük eden Bettina Jakobsen, konuya ilişkin açıklamasında, anlaşmanın ‘mülteciler ve ev sahibi toplumlar için faydalı olduğunu ancak etkilerini gösterme, sürdürülebilirliği sağlama ve para değer konusunda gelişme görmek istediklerini’ söyledi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 365
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı

    Çimentoya 10 günde %43 zam

    Filistin kurtulmadan biz de bağımsız olamayız

    Ekonomi hukuka dönüşle düzelir

    AB: Gazze, Almanya'dan daha fazla tahrip edildi

    Sıcaklar yurt genelinde artmaya devam edecek

    Toplu mezar konusunda İsrail’e güveniyormuş

    ABD Senatosu TikTok’un yasaklanmasını kabul etti

    Jamaika Filistin’i resmen devlet olarak tanıdı

    Kişi başı milli gelir 500 dolar düştü

    Ucuz telefon vaadi de sözde kaldı

    Emekli maaşında Avrupa’da sondan ikinciyiz

    Gazze'de yaşananlar "kesinlikle soykırım"

    Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı

    Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı oldu

    Şili: İsrail, Gazze'de "barbarlık" yapıyor

    Meteoroloji'den "toz taşınımı" uyarısı

    Her yerde sigara yasağı - Birçok ülkede katı yasaklar getirildi

    Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP devlet partisi oldu”
    Genel

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı
    Osman ZENGİN

    Ereğli, Karaman, Ermenek hattından Zübeyir Gündüzalp Mevlidine…
    Mikail YAPRAK

    Aldanmamak ve şaşmamak için..
    Süleyman KÖSMENE

    Fetih Suresinde gaybî müjdeler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sümeyra Önder Yıldız

    Yalnızlığın en kötüsü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-4
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an’ı anlamıyoruz, nasıl yenileneceğiz?
    Faruk ÇAKIR

    AB üyeliği için ısrar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.