Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon ve faiz beklentilerinde sınırlı da olsa yükseliş görüldü.

Piyasa katılımcılarının 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,2’ye yükseldi. Geçtiğimiz ay beklenti yüzde 31,77 olarak gerçekleşmişti. Ankete göre, cari ayın aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 2,34’ten yüzde 1,59’a geriledi. Verilere göre, piyasa katılımcılarının Kasım ayında 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 23,49’a yükseldi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 23,26 seviyesindeydi. Haber Merkezi

