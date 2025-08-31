Hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmayla, “sabit hizmetler imtiyazı” süresinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi verdi.

Bu uygulamanın kamu zararı, rekabet ihlali ve şeffaflık eksikliği gibi ciddi problemlere yol açtığına dikkat çeken Yeneroğlu, “Türk Telekom’un sabit hizmetler imtiyazı, bu ülkenin vatandaşlarının ortak malıdır. Bu imtiyazın bedelsiz veya ihalesiz biçimde 25 yıl daha uzatılması kabul edilemez. Devlet bütçesine tek kuruş katkı yapılmadan, kamuya ait bir hakkın geleceği özel hukuk hükümlerine tabi bir şirkete devredilmiştir. Kamuya ait bir değerin sessiz sedasız, kapalı kapılar ardında devri hem şeffaflık hem de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

