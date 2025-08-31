"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

31 Ağustos 2025, Pazar 20:36
İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak olan, 20 kadar tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu Küresel Sumud Filosunda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı.

Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, Küresel Sumud Filosu'nun ilk hareket noktası oldu.

Teknelerde, uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

Barselona Limanı'ndaki teknelerin yola çıkmasından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Thunberg, "Gazze, baskının, soykırımın ve etnik temizliğin açık bir örneğidir. İsrail öldürüyor ve tüm dünya bu soykırımı canlı izliyoruz. İnsanların telefonlarından canlı yayında soykırımı izlerken hayatlarına devam etmelerini ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmalarını görmekten dehşete düşüyorum. İsrail, Filistin halkını yok etmek istiyor. İsrail'in bu yaptığı, insanları harekete geçmeye, koltuklarından kalkıp örgütlenmeye teşvik etmezse, ne teşvik eder bilmiyorum." diye konuştu.

Herkesin Filistin için bir şey yapması gerektiğini vurgulayan Thunberg, "sessiz kalıp, suç ortağı olan hükümetlerinin de İsrail kadar suçlu olduğunu" söyledi.

"Gazze'ye ulaşmak, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak için her türlü yol denenmeli." diyen Thunberg, Küresel Sumud Filosunun Gazze'ye giderken İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde durdurulma olasılığına yönelik bir soruya "B planımız açık. Geri dönüp tekrar başlamak. Bu temiz bir misyon, insani bir misyon." cevabını verdi.

Thunberg, "Gazze hakkında söyleyebileceğimiz yeni bir şey yok. Ancak her geçen gün daha fazla insan uyanıyor ve İsrail'in işlediği kitlesel katliam ve soykırımın farkına varıyor. Bugünün haberi bu filonun hareket etmesi değil. Dünyanın nasıl sessiz kalabildiği ve politikacıların Filistinlilere nasıl ihanet edip onları nasıl yüzüstü bırakabildiğidir." ifadelerini kullandı.

"Gazze hepimizi yansıtan bir ayna"

İspanyol aktör Fernandez de "İstesek de istemesek de Gazze hepimizi yansıtan bir ayna. Kendinizi burada konumlandırmamak imkansız. Gazze'ye doğru yola çıkan her tekne insan onurunun bir haykırışı. Bu misyon bir tehdit değil, vahşete karşı bir insanlık eylemi. Sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Ve sessizlik, bombalar kadar öldürücüdür." diye konuştu.

"Sessizlik, eylemsizlik dünyanın başarısızlığının ve tarihte utanç verici bir dönemin göstergesidir"

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli bir kızın görüntüsünü ve sesini paylaşan İrlandalı aktör Cunnigham da, "Uluslararası toplum, hükümetler İsrail'e yaptırım uygulayarak bu soykırımı durdurmalı. Şu ana kadar olanlar, sessizlik, eylemsizlik dünyanın başarısızlığının ve tarihte utanç verici bir dönemin göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Eski Barselona Belediye Başkanı Colau da "Uluslararası sivil sosyal seferberlik, hareket etmeye cesaret edemeyen korkak kurumları pozisyon almaya zorladı. İsrail çocukları, insanlığı, uluslararası hukuku öldürüyor. Gazze yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan basın toplantısına katılan aktivistler Yasemin Acar, Thiago Avila, Saif Abukeshek de bu misyonun tamamen barışçıl ve insancıl olduklarını vurguladı.

Uluslararası toplumun İsrail'e yönelik suç ortaklığı ve korkaklığı göz önüne alındığında, Barselona'dan yola çıkacak insani yardım misyonun elzem olduğuna dikkati çeken aktivistler, şunları kaydetti:

"Bu bir dayanışma misyonudur. Neden hükümetler harekete geçmiyor? Neden insani yardım koridoru açılmıyor? İsrail'e karşı hemen yaptırım uygulanmalı. Filistin'de etnik temizlik 23 ay önce başlamadı, 1948'den bu yana İsrail etnik temizlik yapıyor. Uluslararası sivil seferberlik her zaman Filistinlilerin yanında olacaktır."

Bu arada teknelerin Barselona'dan uğurlanmasına çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Uluslararası basının da büyük ilgi gösterdiği Barselona'daki etkinlikler sırasında Filistin bayrakları sallayan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin", "İsrail'e boykot" sloganları attı.

Küresel Sumud Filosu

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

AA

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

    Venezuela'dan ABD'ye: Kıyılarımızdan ve topraklarımızdan uzak dur!

    Trump'tan Chicago'ya: "Ya bunu çözün ya da biz geliyoruz"

    ABD'nin Z kuşağı İsrail'e karşı Filistin'i destekliyor

    Milli Takım, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak

    Pakistan-Pencap'ta eyalet tarihinin ''en büyük sel felaketi" yaşandı

    İngiltere kadar olamadık

    Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu geçti

    Asgarî ücrette makas açılıyor

    İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'ndan ABD'ye çağrı

    İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararname yürürlüğe girdi

    Yemen'deki Husiler'in başbakanı ile bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat
    Genel

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu
    Genel

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'
    Genel

    İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararname yürürlüğe girdi
    Genel

    Yemen'deki Husiler'in başbakanı ile bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.