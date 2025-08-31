AB’den Filistinli yetkililere vize yasağına tepki

31 Ağustos 2025, Pazar 17:00
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu ilkelerine atıfta bulunarak ABD’ye Filistinli yetkililere yönelik vize yasağının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basına açıklamalarda bulundu.
“BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullanan Kallas, bu konuda AB ülkelerinin mutabık olduğunu vurguladı.
AA
