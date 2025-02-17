Abbas: Hayal görüyorlar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarını ve yeni bir Yüzyılın Anlaşmasını dayatma çabalarını reddetti.

Abbas, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi’nde genel kurula yaptığı hitapta, “Yeni bir Yüzyılın Anlaşması dayatmaya veya halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor” dedi. Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarının, dünyayı Gazze’de işlenen savaş suçlarından, soykırımdan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarından, Batı Şeria’yı ilhak girişimlerinden uzaklaştırma çabaları olduğuna dikkati çeken Abbas, “Gazze’de yaşayan bir buçuk milyon mültecinin geri dönmesi gereken tek yer BM’nin 194 sayılı kararı gereğince, 1948 yılında yerlerinden edildikleri şehir ve köyleridir” ifadelerini kullandı. AA

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