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23 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

ABD-California'daki uçak kazasında 2 kişi öldü

23 Mayıs 2025, Cuma 09:52
ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu en az 2 kişinin öldüğü bildirildi.

San Diego Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada en az 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

 

Kazayla ilgili düzenlenen basın toplantısında San Diego İtfaiye Departmanı yetkilileri, kaza anında havadaki sisin çok yoğun olduğunu belirtti.

San Diego İtfaiye Yardımcı Şefi Dan Eddy, küçük uçaktaki yolcu sayısının bilinmediğini ancak ölen 2 kişinin uçaktaki yolculardan olduğunu ifade etti.

Eddy, uçağın yerleşim yerine düştüğü kazada, yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığını, olay yerindeki birkaç sokağın tahliye edildiğini dile getirdi.

Uçağın düştüğü yerleşkede asker ailelerinin yaşadığı belirtildi

San Diego yerel yetkilileri, "Cessna 550" tipi özel uçağın, asker ailelerinin yoğun yaşadığı bir yerleşkeye düştüğünü ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının bulunduğu yerleşkede çok sayıda acil durum ekibinin arama-kurtarma çalışması yaptığı görüldü.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi, kazanın nedeni ve uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin bilgi toplamaya çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde "Cessna 550" tipi uçağın dün yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğü bildirilmişti.

AA

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