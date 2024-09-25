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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD'de 103 Kongre üyesinden, Biden'a Ayşenur Ezgi Eygi çağrısı

25 Eylül 2024, Çarşamba 12:44
ABD'de 103 Kongre üyesi, Washington yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısı yaptı.

Ölümü göze alarak gitti

 

Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Smith, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, kendisi dahil 103 Kongre üyesinin imzasını taşıyan ve Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi talebini içeren mektubu Washington yönetimine gönderdiğini bildirdi.

 

Mektupta, İsrail tarafından yürütülen ön soruşturmada Eygi'nin "kasıtsız" olarak vurulduğuna işaret edilmesinin kendilerini "derinden" rahatsız ettiği, bu açıklamanın da bağımsız görgü tanıklarının ifadeleriyle çeliştiği vurgulandı.

Kanıtlar göz önüne alındığında ABD'nin bunun bir cinayet olup olmadığını bağımsız olarak soruşturması gerektiğine inandıkları ifade edilen mektupta, "daha fazla soru sormadan çekip gitme"nin İsrail güçlerine yaptıklarından dolayı "cezasız kalma ruhsatı" verdiği kaydedildi.

Mektupta, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız, kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de şehit edilmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

AA

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