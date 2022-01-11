ABD'de hastaneye yatışlar rekor seviyeye ulaştı

ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) verilerine göre, Kovid-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

HHS, salı 145 bin 900'dan fazla kişinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatışının gerçekleştiğini, bu rakamın Ocak 2021'de görülen rakamları aştığı, iki hafta öncesinin ise iki katının üzerine çıktığını bildirdi. Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışların en son 14 Ocak 2021'de 142 bin 246'ya yükseldiği tespiti paylaşıldı. Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle hızla artan vakaların, hastanelerde personel sorunlarının yaşanmasına yol açtığı kaydedildi. Öte yandan, California, Arizona ve Rhode Island'daki bazı hastaneler personel sıkıntısı nedeniyle testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen Kovid-19'lu hastane çalışanlarının işine devam edebileceğini duyurdu. Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgınına karşı işleyen süreçten endişeli olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Sadece salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim." cevabını verdi. Biden, ülkedeki tüm hastanelere ve eyaletlere yardım edebileceklerinin altını çizerek, "Şu anda gerekli yardımları gönderiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.