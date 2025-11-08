ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

ABD'de hükümetin 39 gündür kapalı olması nedeniyle havacılık faaliyetleri aksamaya başlarken, ülkede bu hafta sonu 1700'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan verilere göre, hava yolu şirketleri Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) talimatıyla 7 Kasım'dan 9 Kasım'a kadar yapılması planlanan 1700'den fazla uçuşu iptal etti.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongre'ye atıyor.

FAA'nın son açıklamasına göre hava yolu firmaları, en yoğun 40 havalimanından yapılan iç hat uçuşlarını dünden itibaren yüzde 4 oranında azaltarak çok sayıda uçuşu iptal etti.

Buna göre sadece dün ABD genelinde yapılması planlanan yaklaşık 800 uçuş iptal edildi.

FAA, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde hava yolu firmalarının 11 Kasım'da uçuşlarının yüzde 6'sını, 13 Kasım'da yüzde 8'ini ve 14 Kasım'da ise yüzde 10'unu iptal etmek durumunda kalacaklarını açıkladı.

'Hükümetin kapanması' ne anlama geliyor?

Amerikan politikasında "shutdown", yani kapanma, Senato, Temsilciler Meclisi ve Başkan'ın bütçe konusunda uzlaşamaması durumunda ortaya çıkıyor. Bütçe ya da en azından geçici bütçe üzerinde uzlaşma sağlanamadığında hükümet yeni harcamalarda bulunamıyor ve bunun sonucu kamu idaresinin büyük bölümü geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Kapanmanın yasal zemini, bütçe açıklarını önlemeyi hedefleyen yasa. Bu yasa, federal hükümetin önceden yasamanın onayını almadan harcama yapmasını yasaklıyor. Geçen hafta Demokratların ve Cumhuriyetçilerin bütçe tasarılarını onaylamaması üzerine geçici bütçede de uzlaşma sağlanamayınca hükümetin harcama yetkisi askıya alınmış oldu.

İki taraf da önceki kapanmalarda olduğu gibi durumdan bir diğerini sorumlu tutuyor.