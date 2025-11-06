AYM Başkanı Özkaya: Adalet, ahlâkî bir pusuladır

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, İnönü Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılarak “ilk dersi” verdi.

Özkaya, hukuk ile adaletin birbirinden ayrılamayacağını belirterek, şunları söyledi: “Hukuk, insan vicdanında filizlenen, toplum içinde şekillenen ve nihayetinde adaletle kemale eren bir yaşam ilkesidir. Adalet ise yalnızca mahkeme salonlarında aranan bir kavram değil, hayatın her alanında, insanın varoluşunda, toplumun düzeninde ve devletin işleyişinde yön gösterici bir ahlâkî pusuladır. Bilim hakikatin, hukuk ise adaletin peşindedir, arayışındadır. Üniversiteler düşünceyi özgürleştirir, yargı ise özgürlüğü güvence altına alır. Bu sebeple üniversite ile yargı kurumları arasında aslında derin bir zihinsel bağ daima bulunur” dedi. Malatya - Anka

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.