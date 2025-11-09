"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

09 Kasım 2025, Pazar 00:36
BM, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’deki ekili alanların yüzde 87’sinin zarar gördüğünü, tarım altyapısının ise yüzde 79 ila 89’unun hasar gördüğünü veya yok olduğunu, yalnızca ekili alanların yüzde 13’ünün sağlam kaldığını bildirdi.

İsrail, zeytin toplayan Filistinlilere 1 ayda 340 kere saldırdı

 

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

 

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle tarım arazilerinin yaygın olarak hasar gördüğünü ve toprağın kirlendiğini söyleyen Haq, "Gazze Şeridi'ndeki ekili alanların yalnızca yüzde 13'ü zarar görmedi ve çoğuna da, İsrail güçlerinin konuşlu olduğu bölgelerde bulunduğu için erişilemiyor." dedi.

Haq, BM Uydu Merkezi'nden (UNOSAT) yakın zamanda yapılan coğrafi analize göre, Gazze'de tarım altyapısının yüzde 79 ila 89'unun hasar gördüğünü ve meyve bahçeleri ile özellikle zeytin ağaçlarının da aynı oranda zarara uğradığını veya çoğu durumda yok olduğunu vurguladı.

Gazze'de gıda yardımını sürdürmek için BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ana yolları açarak dağıtım ağını güçlendirmeye çalıştığını belirten Haq, bu çalışmalar kapsamında WFP​​​​​​​'nin Gazze içinde depolama kapasitesini de üçe çıkardığını aktardı.

"Girişler hala yalnızca iki sınır kapısıyla kısıtlı olmaya devam ediyor"

Haq, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda da BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) önemli ilerleme kaydetmesine rağmen insanların acil ihtiyaçlarının hala çok fazla olduğuna ve ateşkesten bu yana engellerin yeterince hızlı kaldırılmadığına işaret etti.

BM Sözcüsü Haq, BM ve ortaklarının hafta başından bu yana çoğunluğu gıda olmak üzere Gazze sınır kapılarından 37 bin tondan fazla yardım geçirdiğini, ancak girişlerin hâlâ yalnızca iki sınır kapısıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Haq, İsrail'den Gazze'nin kuzeyine veya Mısır'dan Gazze'nin güneyine doğrudan erişim olmadığına dikkati çekti.

Barınma ihtiyacına ilişkin olarak da Haq, Gazze'de hala yüz binlerce ailenin, kış mevsiminin yaklaşmasıyla hava koşulları nedeniyle acilen korunma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İnsani yardımların girişine yönelik engellerin kaldırılması halinde Haq, bu tür yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin ihtiyaçlarının çoğunu karşılayacak yeterli malzemeye sahip olduklarını da söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    Meclise yeni fezlekeler sevk edildi

    “Maaşımız yetmiyor”

    300 bin iş yeri kapanabilir

    'Slogan atmıyoruz gerçekten açız'

    Gannuşi, açlık grevinde

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var

    Ara tatilde ne yapalım?

    Britanya Müslüman Vakfı: İngiltere'de son 3 ayda 25 cami saldırıya uğradı

    Netanyahu hakkında yakalama emri

    Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

    ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

    Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü

    ABD'de 104 Kongre üyesinden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'daki yıkım emrini derhal geri çek!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü
    Genel

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var
    Genel

    300 bin iş yeri kapanabilir
    Genel

    Diyarbakır’da panel heyecanı
    Genel

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride
    Genel

    Bu ne işgüzarlık?
    Genel

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.