Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi İstasyon Mahallesi 1410/1. Sokak'ta 3 dairenin olduğu 2 katlı binada ikamet edenler, kolonlarda çatlak oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, zabıta, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, binada oturan 11 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların, yakınlarının evlerine gittikleri öğrenildi. Ekipler, güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yaptıkları binayı mühürledi. AA

