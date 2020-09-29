ABD'de konut fiyatlarında artış

S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 yükseldi. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,9 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 3,8 artması yönündeydi. Endeks, haziranda ise yüzde 3,5 artış göstermişti. Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 9,2), Seattle (yüzde 7) ve Charlotte (yüzde 6) oldu. Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 0,8), New York (yüzde 1,3) ve San Francisco (yüzde 2,5) olarak sıralandı. AA

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