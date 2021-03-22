ABD'de salgından ölenlerin sayısı 542 bini aşt

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 34 bin 943 artarak 29 milyon 819 bin 314'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 440 artarak 542 bin 359'a çıktı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 641 bin 105 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 754 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 8 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 505 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 426 ölümle New York ve 47 bin 346 ölümle Texas takip ediyor.