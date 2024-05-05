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6 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yargı talimat almasın

05 Mayıs 2024, Pazar 23:40
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’I ZİYARETİNDE, “YARGI TALİMAT ALMASIN, YARGI TALİMATI KENDİ VİCDANINDAN ALSIN. TÜRKİYE BU CENDEREDEN KURTULSUN” DEDİ.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaretinden sonra basın açıklaması yaptı.

Görüşmede Gezi Davası ve Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin soruya cevap veren Özel şunları söyledi: “Gezi davası konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı ayrı ayrı uygulanmadığı için Türkiye’de hukukun üstünlüğü olmadığını, hukuki öngörülebilirlik olmadığını, insanların önünü göremediğini, böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını, kredi verilemeyeceğini, verilen kredinin riskinin yüksek olduğunu, doğrudan ekonomiye dahi olumsuz etkisi olan bir durum olduğunu anımsatalım. (...) Türkiye’de yargı talimat alıyor almıyor tartışmasına ben girmeyeyim. Yargı da talimat almasın, yargı talimatı kendi vicdanından alsın. Yeniden yargılama mı, yargılamanın yenilenmesi mi en doğrusunu hukukçular bilir ama bir yol bulunsun, Türkiye bu cendereden kurtulsun.”

Haber Merkezi

 

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