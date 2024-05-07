Ağababa Grubu; Polesan Catering, Ağababa Döner ve Ağababa Kadayıf eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde

Geçmişinde muazzam bir azim ve emek ile örnek bir başarı hikâyesinin yattığı Ağababa Grubu; yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe Polesan Catering, Ağababa Döner ve Ağababa Kadayıf markalarıyla eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde.

Ağababa Grubu bünyesindeki Polesan Catering, Ağababa Döner ve Ağababa Kadayıf markalarını, kuruluş süreçlerini ve sektöre getirdikleri yenilikleri ve örnek katkılarıyla birlikte Ağababa Grubu Hikâyesini ve Ağababa Döner markasının kurucusu Himmet Polat ve Polat ailesini Ağababa Grubu'nun mevcut hizmetleri ve sektöre ilişkin hedefleri çerçevesinde daha yakından tanıyalım:

Polesan Catering = “Kaliteli ve Temiz Yemek”

Polesan Catering, “kaliteli ve temiz yemek” anlayışıyla, catering hizmetleri başta olmak üzere; davet ve organizasyonlarındaki kurumsal yemek ihtiyaçlarına özel hizmetler veren bir “çözüm ortağı”dır.

https://www.polesancatering.com/

2001 yılında İstanbul Üsküdar Esatpaşa’da 100 m2’lik küçük bir işyerinde kurulan Polesan Catering, ilk yıllarda, daha küçük ölçekli firmalara butik tarzında toplu yemek hizmeti vermekte ve yemekler bizzat usta aşçılar olan kurucularımız tarafından yapılmaktaydı.

Kısa zamanda, istikrarlı bir büyüme sağlayan Polesan Catering 2007 yılında İstanbul Ümraniye Tepeüstü’ndeki 500 m2’lik yeni yerine taşındı.Burada orta ölçekli işletmelere de hizmet vermeye başlayarak giderek müşteri portföyünü genişletti.

https://www.polesancatering.com/kurumsal/



Ağababa Döner markasının kurucusu Himmet Polat

2021 yılına gelindiğinde ise Polesan Catering bugün Ümraniye IMES Sanayii Sitesi içerisindeki yeni üretim tesisinde konuşlanarak, İstanbul genelinde geniş bir müşteri portföyüyle hizmet vermeye devam ediyor.

İleri teknolojik donanımlara sahip, Avrupa standartlarına ve özel mimarisiyle sektörün işleyişine uygun şekilde tasarlanmış yeni üretim tesisimiz, 2.000 m2’lik kapalı alana sahip ve günlük 20.000 kişiye hizmet verecek durumdadır.

Bu gelişimiyle Polesan Catering bugün sektörün önemli isimlerinden biri olmuştur.

20 yıllık bu sürecin sonunda çatı organizasyon olarak © Polesan Catering kurucusu olan şirketimiz Polat Lezzet Gıda Grubu;

- Ağababa Döner & Yemek Restaurant

- AğaBaba Express Döner

- AğaBaba Burma Kadayıf

- AğaBaba Kantin, markalarının da sahibidir.

Polat Lezzet Gıda Grubu öncülüğünde, yemek sektöründe edindiği 20 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle, Polesan Catering;

- Okullar ve Özel Eğitim Kurumları,

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

- Ulusal ve Uluslararası Özel Firmalar,

- Hastaneler ve çeşitli Sağlık Kurumları,

- Fabrikalar ve Otellere kadar uzanan geniş bir müşteri portföyüne sahiptir ve iş birliklerini artırmaya yönelik adımları atmaya devam etmektedir.

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Ağababa Döner Kuruluş Hikayesi

250’den fazla çalışanı bulunan Ağababa Döner'in hikayesi 1990'lı yıllara dayanıyor. 1990’da babasından da sermaye alarak küçük bir dükkanı taksitle alan Ağababa Döner Kurucusu Himmet Polat, 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede işini büyüterek 2. bakkalı da açıyor.

https://www.agababaexpressdoner.com/

Tecrübe edindikçe başarıya yaklaşıyor

Daha sonra askere giden Himmet bey, lokanta işine orada başlıyor. Hazır bir şeyi alıp satmaktansa ortaya çıkarma hazzı ile üretip satmaya karar veren Polat, askerden döndüğünde ilk iş olarak Hamburger dükkanı açıyor. İşleri kısa zamanda büyüten Polat, ikinci şubeyi borç alarak açıyor.

Fakat nakdi sıkıntılardan ötürü şirket batıyor. Sonrasında Ankara’ya geçiyor orada küçük bir büfe işletiyor fakat yine hazin sonla karşılaşıyor. Büfeyi kapattıktan sonra ise İstanbul'a dönen Polat, broşür dağıtarak günlük işlere giderek hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Hayali para biriktirip kendi işini kurmak olan Polat, işportacılığa geri dönüyor ve 2 sene boyunca deyim yerindeyse arı gibi çalışıyor.

Ağababa Dönerin tohumlarını ise 100 m²’lik küçük bir yemek dükkanında atıyor. Kardeşlerinin de dahil olduğu dükkan büyüyor. Polesan Catering adıyla Ümraniye’de bir tesis kurup kısa sürede birçok kurum ve firmaya yemek hizmeti verilmeye başlanıyor. Yemek sektöründen Restoran kültürüne geçiş ise yine Ümraniye’de gerçekleşiyor. 500 kişilik bir restoranda Ağababa Döner ismi ile oldukça popüler oluyorlar. Daha sonra Ağababa Döner büyüyerek aynı isimde başka hizmetler de sunuyor. Bunlar; Ağababa Kadayıf ve Ağababa kantin oluyor.

250’den fazla çalışanı bulunan Ağababa Döner’in sahibi Himmet Polat, Türk Mutfağına oldukça önem veriyor. Sıfırı birkaç kere tüketen Polat, yılmıyor ve azimle bu günlere geliyor.

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''Ağababa Kadayıf'' Farkı

Yemek sektöründeki 30 yıllık deneyimini Polesan Catering ile kurumsallaştıran ve sonrasında Fast Food çılgınlığı karşısında zamanla eski lezzetini yitiren ve özünden giderek uzaklaşan bir forma kavuşan milli yiyeceğimiz döneri hak ettiği yere kavuşturmayı kendine misyon edinerek “Ağababa Döner” markasını kuran ve bu alanda gösterdiği başarı ile döneri eski lezzetine kavuşturarak Fast Food ablukası altındaki yeni nesillerin ilgisini bu yöne çekmeyi başaran Ağababa Şirketler Grubu Başkanı Himmet Polat, bu sefer de 100 yıl önce özellikle de sarayların vazgeçilmez tatlısı olarak bilinen kadayıf için harekete geçti.

https://www.agababakadayif.com/

Zamanla popülerliğini yitiren kadayıfı “Ağababa Kadayıf “ markası altında yeniden eski günlerine kavuşturmayı amaçlayan Polat, ilk şubesini 2015 yılında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde açtı.

Her türlü kadayıf çeşidinin yer aldığı ve toptan satışın yapıldığı Ağababa Kadayıf ’da ürünlerin imalatında hiçbir şekilde yapay tatlandırıcılar kullanılmıyor ve tüm malzemeler doğal ürünlerden temin ediliyor.

Her bütçeye uygun lezzet

“Düşük fiyat kalitesiz ürün” propagandası ile yıllardır vatandaşın tatlıdan uzaklaşmasını sağlayanlara inat Ağababa Kadayıf’ın kaliteden ödün verilmeyerek oluşturulan fiyat politikası da her bütçeye uygun şekilde dizayn edilmiş durumda.

Ağababa Kadayıf, rakipleri ile rekabeti esas almak yerine müşterisinin damak zevkini ve bütçesini temel prensip olarak benimserken, kaliteden hiçbir şekilde taviz vermeden herkesin gönlünün dilediği kadar tatlı yediği günleri de kendisine hedef olarak belirliyor.

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Ağababa Grubu Hikâyesi

Ağababa’nın geçmişinde muazzam bir azim ve emek ile ortaya çıkan örnek bir başarı hikâyesi yatıyor. 1974 yılında Malatya’nın Darendere ilçesinde doğan ve ilkokul eğitimini burada gören Himmet Polat’ın gerçek hayat hikâyesi de bu aşamadan sonra başlıyor. Köyünde ortaokul olmadığı için çok genç yaşta doğduğu topraklardan kopup gurbete yani İstanbul’a gitmek zorunda kalan Polat’ın eğitim macerası Ümraniye’de kayıt olduğu bir ortaokulda maalesef maddi imkânsızlıklardan ötürü sadece 2 yıl daha sürer.

Okuduğu okulu bırakıp genç yaşta çalışma hayatına atılmak zorunda kalan Polat’ın ticari hayatında attığı ilk adım ise bugünlerin de ilk sinyalini verir nitelikte. Polat’ın hayatında en önemli dönüm noktası ise bir Kayserili tüccarın dükkânından geçiyor. Kayserili tüccarın yanında edindiği tecrübeler ile ticari hayatına devam eden Polat’ın 2003 yılında İstanbul Esatpaşa’da 100 m2 yerde 1 araç ve birkaç tencere-tava ile ilk adımını attığı yemek sektörü ise Ağababa Grubu için başarılarla dolu bir dönem olarak da kayıtlara geçer.

Kardeşlerinin büyümesi ve eğitimlerini tamamlaması ile birlikte güç birliği yapan Polat ailesi, yemek işini Polesan Catering markası altında Ümraniye’de kurdukları tesiste daha da büyüterek adını çok kısa bir zaman içinde duyurur ve birçok kurum ve şirketin yemek hizmetini vermeye başlar.

Büyüme ve markalaşma süreci devam ediyor

Polat ailesi 2010 yılında ise yemek sektöründen edindikleri deneyimlerini bu sefer de restoran alanına taşır. “Ağababa” markasının hikâyesi de bu tarihten itibaren başlar. Ümraniye’de açtığı 500 kişilik mekânda “Ağababa Döner” markası altında hizmet vermeye başlayan Polat ailesi, 5 yıl gibi ticari hayatta çok kısa sayılacak bir zaman diliminde sektörün parmakla gösterilen işletmelerinden birine daha sahip olur.

Polat ailesi Ağababa Döner’in ardından sırasıyla gruba Ağababa Kantin ve Ağababa Kadayıf’ı da ekler.

Örnek bir başarı hikâyesi ile girdiği her sektörde adından söz ettiren başaran Himmet Polat’ın 2015 yılı itibariyle ‘’Ağababa’’ çatısı altında 250’den fazla çalışanı bulunuyor. Tüm çalışanlarına bir baba şefkati ile yanaştığını ve büyük bir aile olduklarını belirten Polat, amacının kaliteli işletmeler açıp kontrollü bir şekilde büyümek olduğunu söylüyor…