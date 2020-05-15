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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'de tartışmalı dinleme yasası yenilendi

15 Mayıs 2020, Cuma 11:35
ABD Senatosu, hükümete ülke içinde elektronik dinleme ve izleme yetkisi veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nı (FISA) yeniledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden oylanamadığı için dolan yasanın geçerlilik süresi, Senato genel kurulunda 16 "Hayır" oyuna karşılık 80 "Evet" oyu alarak yeniden uzatıldı.

Hükümetin bireyler hakkında bilgi toplamasına imkan veren ancak özel hayatın gizliliğini savunan "Özgürlük Yasası'na" aykırı olduğu söylemleriyle kamuoyunda tartışmalara yol açan yasada bazı değişiklikler yapılması dikkati çekti.

Bu kapsamda mahkeme tarafından soruşturulan belli kriterlerdeki bireyler için daha fazla yasal koruma eklenirken seçilmiş yetkili veya siyasetçinin dinlenilmesi için başsavcıdan imza alınması istendi.

Mart ayında Temsilciler Meclisince onaylanarak Senatoya gönderilen Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası, yapılan değişiklikler nedeniyle Temsilciler Meclisine geri gönderilecek.

11 Eylül saldırılarından sonra yürürlüğe konulan ve istihbarat birimlerine geniş yetkiler tanıyan FISA'nın üç bölümü arasında terör şüphelilerinin her türlü iletişiminin izlenmesi yetkisi ile herhangi bir terör örgütüyle resmi bağlantısı olmasa da şüphe duyulanlar hakkında istihbarat toplanması yetkisini içeren maddeler bulunuyor.

Ancak kamuoyunda en çok tartışılan bölüm, istihbarat birimlerinin Amerikalıların telefon kayıtlarını toplu halde depolamasına izin veren 215'inci madde.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın sızdırmasıyla kamuoyunun bilgi sahibi olduğu söz konusu düzenleme, özellikle liberaller ve insan hakları kuruluşlarınca yoğun şekilde eleştiriliyor.

AA

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