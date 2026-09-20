Fon meselesinden geriye kalan asıl soru: Kim denetlemedi, kim korudu?

Yatırım fonlarında yaşanan tasfiye ve kayıpların ardından gözler denetim mekanizmalarına çevrildi. Borsadaki manipülasyon iddiaları, “Kim denetlemedi, kim korudu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, yatırım fonlarının tasfiyesine kadar uzanan süreci değerlendirerek, borsadaki manipülasyon iddiaları karşısında denetim mekanizmalarının neden zamanında harekete geçmediğini sorguladı.

Karaalioğlu, “Herkesin gözü önünde apaçık şekilde borsa manipülasyonu yapılıyorsa, manipülasyon yapan değil yapmayanlar ayıplanıyorsa, yatırımcılar gerçek bilginin peşinde değil kısa yoldan köşe döndürecek kulislerin peşinde koşuyorsa, uçan kuşun esen yelin hesabının tutulduğu bir sektörde kurumlar olup biteni seyrediyorsa ve en nihayet denetim yapmakla görevli kurumlar işini yapmıyorsa orada fon skandalı olur” dedi.

FİYATLAR İSTENİLDİĞİ GİBİ YÖNLENDİRİLDİ

Yazısında ekonomist Kerim Rota’nın değerlendirmelerine de yer veren Karaalioğlu, “Ekonomist Kerim Rota yaşanan süreci şöyle özetliyor: “Yapay fiyat oluşumu yoluyla hisseler gerçek değerlerinin çok üstüne çıkarıldı. Mesela, benim elimde 10 liralık bir hisse var. Onu anlaştığım birine 12 liraya satıyorum. Aynı gün içinde de o kişiden 12 liraya geri alıyorum. Bunu istediğiniz şekilde yukarıya götürebilirsiniz. Bu hisse artık o kadar sığ hâle geliyor ki sadece sizin yaptığınız bir tahta veya sizin yaptığınız bir işlem olmaya başlıyor. İstediğiniz zaman fiyatını yukarı çekebiliyorsunuz, istediğiniz zaman indirebiliyorsunuz. Çünkü bütün hisseler sizin elinizde” Bu kadar basit ve bu kadar rahat, bu kadar sorumsuzca…” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Bu mekanizmayı kim kurdu, kim korudu?

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplumun her alanında etkisini gördüğümüz ahlâkî çöküntünün ve denetlenmeyen bürokratik gücün son mağduru maalesef tasarrufu eriyen küçük yatırımcı olmuştur. Son dönemin belki de en çalkantılı haftasını geride bıraktığımız bugünlerde yaşananlar yalnızca bir sermaye piyasası krizi değildir. Bu, geçim krizinin ortasında ayakta kalmaya çalışan milyonlarca insanın umududur” dedi.

Sermaye piyasalarında yaşananların yalnızca finansal bir kayıp değil, dar ve orta gelirli insanlar açısından ağır bir servet kaybı ve büyük bir toplumsal şok olduğunu söyleyen Özlale, “Sermaye Piyasası Kanunu piyasa dolandırıcılığını suç olarak düzenlemektedir. Yalnızca işlemleri yapan fon yöneticilerinin adını sıralamak, onları gözaltına almak yetmez. Talimatları kim verdi? Menfaati kim sağladı? Bu mekanizmayı kim kurdu, kim korudu, kim görmezden geldi?” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka