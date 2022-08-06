ABD'deki Ölü Vadi Ulusal Parkı’nda 1000 kişi mahsur kaldı

ABD’nin California ve Nevada sınırında bulunan turistik bölge Ölü Vadi Ulusal Parkı’nda yaklaşık 1000 kişinin yağışlardan dolayı oluşan seller nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.

Park yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 500 ziyaretçi ile 500 park çalışanının bulunduğu vadiye giden tüm giriş ve çıkış yolları aniden oluşan seller nedeniyle kapandığı kaydedildi.

Bölgede etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve kaymalar nedeniyle ziyaretçilere ve personele ait en az 60 aracın bir kaç metrelik enkaz içine gömüldüğü, vadideki otel odaları ve iş ofisleri dahil olmak üzere birçok tesisi su bastığı bildirildi.

Parkın, özellikle Furnace Creek bölgesinde 4 santimetre ile bir günde neredeyse bir yıl boyunca yağan yağmura eşit yağış görüldüğü ve bunun 1988’den beri kaydedilen en fazla yağış miktarı olduğu bilgisi paylaşıldı.