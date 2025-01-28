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28 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

ABD'den düzensiz göçmenleri tutuklama kampanyası

28 Ocak 2025, Salı 14:54
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) "büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası" kapsamında 956 düzensiz göçmenin tutuklandığını duyurdu.

ABD ulusal basınına göre, ICE yetkilileri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) işbirliğiyle dün operasyon düzenledi.

Trump yönetiminin desteklediği operasyonların "ABD göç yasasını uygulamayı ve potansiyel tehlikeli suçlu yabancıları toplumdan uzak tutarak kamu ve ulusal güvenliği korumayı" amaçladığı aktarıldı.

CNN'in haberinde "büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası" diye nitelendirilen ve çeşitli şehirlerde yürütülen operasyonlarda yakalanan 956 düzensiz göçmen tutuklandı.

Ulusal basında, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana ICE'nin şimdiye kadar toplam 2 bin 681 düzensiz göçmeni tutukladığı bildirildi ama tutukluların suç geçmişi açıklanmadı.

ABD Başkanı Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan, gazetecilere açıklamasında, Chicago ve Illinois'teki operasyonlarda, birkaç tutuklunun ciddi suçlardan hüküm giydiğini söyledi.

"Oyun değiştirici" operasyon

Chicago'daki operasyonları denetleyen Homan, açıklamasında, "Amerika'nın güvenliğini her şeyden önce tutmalıyız." diyerek amacının "mümkün olduğunca çok sayıda suçluyu yakalamak" olduğunu ekledi.

Homan, operasyon için, "Başkan Trump bu konuda tüm hükümeti görevlendirdi. Bugün Chicago'daki kamu güvenliği ve ulusal güvenlik tehditlerine odaklanmak için tüm hükümet kolluk kuvvetleri vardı." dedi.

The Washington Post gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin yetkilileri ICE'ye günlük 1200 ila 1500 tutuklama hedeflemesi talimatı verdiği aktarıldı. Benzer operasyonların hafta içinde de devam etmesi beklendiği aktarıldı.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ICE, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için DEA, ATF ile Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

AA

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