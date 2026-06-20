Tutuklama, cezalandırma aracına dönüştü

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutukluluğunun birinci yılında İstanbul Barosu’nda bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “Bir yılı bulan bu tutsaklık süreci, istisnaî bir tedbir olması gereken tutuklamanın, savunmayı cezalandırma ve sindirme aracına dönüştürüldüğünün en net göstergesidir. Başından itibaren haksız olan ve sürdürülen bu tutukluluk ve tecrit hali, meslektaşımızın kişi özgürlüğünü ihlal ettiği gibi doğrudan doğruya müvekkillerinin adil yargılanma hakkını da tehdit etmektedir. Asıl hedefin ne olduğunu çok iyi biliyoruz: Bu yargı kuşatmasıyla avukatlık mesleği kriminalize edilmek istenmekte, etkin avukatlık pratiği suç sayılarak tüm savunma makamı üzerinde caydırıcı bir korku iklimi amaçlanmaktadır. Biz avukatlar teslim olmayız; korkutma ve susturma çabalarına boyun eğmeyiz. Mesleki faaliyetimizin suç sa- yılmasını ve avukatlık pratiğimize boyun eğdirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz” denildi.

Haber Merkezi